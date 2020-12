No Rio, Papai Noel faz sucesso dando comida para tubarões em aquário

RIO - No Natal da pandemia, Papai Noel jogado aos tubarões, ao menos, tem uma conotação mais alegre. Até o dia 25 de dezembro, o bom velhinho e seus duendes têm a missão de distribuir presentes para Margarida, Donald e Gastão, os três tubarões da espécie Mangona que vivem no AquaRio.

Sempre às 14h, no sugestivo horário de alimentação dos tubarões, o Papai Noel e os duendes mergulham no Grande Tanque Oceânico do AquaRio como parte da programação especial de Natal. O maior tanque do local recebeu decoração que inclui uma árvore de quase três metros de altura e um boneco de neve. Haverá ainda programação especial no Natal e no Ano Novo.

Na próxima semana, segundo o AquaRio, os animais também poderão desfrutar do clima natalino. “Fizemos um enriquecimento ambiental para o Halloween e isso ajudou a promover o bem-estar dos animais. Estamos voltando com esta técnica para o período de Natal, já que também fez sucesso com os visitantes”, explicou o biólogo marinho Rafael Franco, responsável técnico pelo local.

Localizado na Gamboa, em frente aos Armazéns 7 e 8 do Porto do Rio, o AquaRio conta com cerca de 2 mil animais marinhos. Os ingressos variam entre R$ 70 e R$ 140.