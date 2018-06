No Rio, Túnel Rebouças é reaberto após passar por manutenção

O Túnel Rebouças, principal ligação entre as zonas norte e sul do Rio de Janeiro, foi reaberto às 5 horas desta terça-feira, 13, após ser interditado na noite de segunda-feira. Nesta manhã, os dois sentidos do túnel tinham trânsito normal. De acordo com informações da Coordenadoria de Vias Especiais-Sistema Rebouças, o túnel foi fechado às 23 horas de segunda para manutenção, o que é feito às terças e quintas, sem ter relação à chuva que atinge a cidade desde a segunda-feira. Túnel é a principal ligação entre zonas norte e sul e foi fechado devido às chuvas no fim de outubro No fim de outubro, o túnel ficou fechado por uma semana devido ao deslizamento de cerca de 7 mil toneladas de terra. Com a ligação entre as zonas norte e sul fechada, o trânsito ficou complicado na capital fluminense. O túnel foi reaberto no dia 31 de outubro, depois que o deslizamento se tornou motivo de briga entre a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) e o secretário municipal de Obras do Rio, Eider Dantas. Dantas chegou a afirmar que o deslizamento havia sido causado por um vazamento na tubulação da empresa, que pede reparo aos danos à sua imagem no valor de R$ 100 mil.