Noite de violência na Barra tem arrastão em ônibus e tiroteio

RIO - A Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, viveu momentos de violência, com arrastão e assalto a ônibus, na noite desta quinta-feira, 21. O primeiro caso aconteceu quando três adolescentes assaltaram um ônibus do BRT (via expressa), que trafegava na Avenida Ayrton Senna, na altura da Estação Gardênia Azul. Uma das vítimas acionou a Polícia Militar, e policiais conseguiram encontrar os assaltantes na mesma via, na altura de um centro comercial. Eles foram apreendidos e, com eles, foram encontrados uma pistola falsa e aparelhos celulares.

O outro caso aconteceu durante a madrugada, quando assaltantes e policiais trocaram tiros na Avenida Lúcio Costa, uma das principais do bairro. Segundo a Polícia Militar, uma equipe de policiais que fazia o patrulhamento na via flagrou um roubo a dois carros. Eles solicitaram apoio de mais policiais para a realização de um cerco aos criminosos, que haviam abandonado um carro no local do crime.

Eles foram interceptados na Avenida das Américas, houve troca de tiros e um dos homens foi preso e um carro, recuperado. Outro grupo de criminosos foi alcançado na Avenida Salvador Allende. Eles também trocaram tiros com os policiais, e um menor foi apreendido. Um terceiro carro foi recuperado na mesma via. De acordo com a polícia, um revólver foi apreendido durante a ação.

"O batalhão manteve cerco para tentar capturar o restante dos criminosos, mas até o momento, não há registro de outras prisões. O caso foi registrado na 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca)", informou a PM.