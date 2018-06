Nove suspeitos de atacar base da PM são presos no Rio

Uma operação conjunta de policiais militares e civis resultou, nesta sexta-feira, 15, no bairro de Campo Grande, zona oeste do Rio, na prisão de nove pessoas supostamente ligadas à milícia responsável pelo ataque, ocorrido em março deste ano, ao Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Sambaetiba, bairro da cidade de Itaboraí, na região metropolitana.

As prisões, segundo o comando do 35º Batalhão de Policiamento Militar, ocorreram em vários endereços. Entre os presos há um sargento da PM e um ex-sargento do Exército. Na operação, foram apreendidas oito armas, sendo cinco pistolas, um revólver e duas espingardas, além de quatro veículos, material para instalação de TV a cabo, dinheiro e munições de diversos calibres. Os detidos foram encaminhados à 71ª Delegacia de Polícia.

O atentado ocorrido na madrugada do dia 13 de março resultou na morte do 3º sargento Yolando Flávio da Silva. Também ferido, o cabo Robson da Silva Reis sobreviveu ao ataque. Foram detidos na ocasião, numa operação envolvendo 200 PMs, os ex-policiais militares Marcelo de Oliveira Andrade e Anderson Moreira da Silva e outra duas pessoas. Foram apreendidos um Gol vermelho, uma toca ninja, munição, carregadores, quatro pistolas e um revólver.