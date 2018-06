Novo tiroteio é registrado no Morro Pavão-Pavãozinho, em Copacabana

RIO - Um novo tiroteio entre policiais e criminosos ocorreu na noite deste sábado, 17, no Morro Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, na zona sul do Rio. O confronto ocorreu dois meses após três pessoas morrerem em outro tiroteio no local que fechou o comércio de um dos bairros mais famosos do Rio.

A Coordenadoria de Policia Pacificadora (CPP) informou que o segundo comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Pavão Pavãozinho foi acionado para checar denúncias quando os policiais teriam sido atacados por criminosos armados. O tiroteio ocorreu por volta das 20h deste sábado ontem próximo à quadra do Pavão.

A CPP informou ainda que uma senhora foi ferida de raspão e socorrida pelos familiares. Ela foi encaminhada ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na zona sul da cidade. Não foram divulgadas a identidade ou idade da vítima. Até a manhã deste domingo não tinham sido registradas prisões ou apreensões.

Em outubro, os confrontos na região começaram depois que grupos de traficantes atacaram bases das UPPs das favelas Pavão-Pavãozinho e Jacarepaguá. As aulas foram suspensas, e moradores se esconderam nas suas casas. O som dos confrontos podiam ser ouvidos nos bairros de Copacabana, Ipanema e Lagoa, todos na zona sul. Em Copacabana, o comércio chegou a fechar.