Obras do PAC suspensas em favela do Rio são retomadas

As obras de urbanização do Morro do Pavão-Pavãozinho, na zona sul do Rio de Janeiro, recomeçaram na manhã desta terça-feira, 29. Previstas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), as obras estavam suspensas desde segunda-feira, 28, devido a uma operação policial. Ao cumprirem 10 mandados de prisão no local, policiais civis e militares encontraram o suposto chefe de tráfico do morro usando um crachá da empreiteira responsável pela obra.De acordo com a Secretaria Estadual de Obras, o trabalho na comunidade foi paralisado para garantir a segurança dos mais de 300 operários, que participariam na manhã de ontem de um curso de atualização escolar com conteúdo dos níveis fundamental e médio. O projeto de urbanização do Pavão-Pavãozinho inclui a construção de moradias e de uma creche, aberturas de ruas, além da reforma e criação de áreas de lazer para a comunidade. Obras de saneamento básico, também previstas no PAC, estão quase prontas, segundo a secretaria.