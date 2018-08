Observatório no Rio critica resultados e transparência da intervenção federal

RIO - Passados seis meses da intervenção federal, os moradores do Rio de Janeiro continuam a sofrer com tiroteios, mortes e insegurança. Os milhares de homens das forças de segurança nas ruas e favelas não têm produzido os resultados esperados. E, ainda por cima, não há transparência sobre os custos envolvidos nas operações. Esse é o balanço do Observatório da Intervenção, divulgado no Rio na manhã desta quinta-feira, 16.

De acordo com os números do Observatório, foram realizadas até hoje 360 operações, envolvendo 170 mil militares e policiais. As ações, no entanto, não conseguiram coibir a violência. Neste mesmo período, foram registrados 4.500 tiroteios e 30 chacinas (quando há três ou mais mortos). Pelo menos 600 pessoas foram mortas em ações policiais. E 50 PMs e um militar foram assassinados.

“Olhando os números, vemos um quadro desalentador”, afirmou a coordenadora do Observatório, Sílvia Ramos. “Os índices mais sensíveis permanecem altos, como mortes violentas, tiroteios e chacinas. Houve um crescimento preocupante de ocorrências que denotam descontrole no sistema de segurança pública, como mortes decorrentes de intervenção militar e policial. A vitimização dos próprios agentes de segurança continua alta.”

Sílvia Ramos cita ainda episódios traumáticos registrados sob a intervenção. “Os tiros disparados de helicópteros da polícia sobre favelas, a morte de Marcus Vinícius da Silva, de 14 anos, atingido por tiros originados de um blindado quando seguia para a escola, no Complexo da Maré”, enumerou.

O relatório critica o que chama de “fraca cultura investigativa da Polícia do Rio. “Depois de 6 meses, a polícia fluminense, (...), não elucidou o crime contra Marielle Franco (...), nem explicou como se deu a chacina da Rocinha, em que oito pessoas foram executadas durante operação do Batalhão de Choque. A verdade é que o Gabinete da Intervenção não deu respostas sobre as mais de 600 mortes decorrentes de ações policiais sob sua gestão.”

Os custos da intervenção federal tampouco são transparentes, segundo o balanço divulgado pelo Observatório. “O Governo Federal abriu um crédito extraordinário de R$ 1,2 bilhão para intervenção federal no Rio de Janeiro, em março de 2018”, aponta o relatório. “Deste montante, R$ 900 milhões deverão ser destinados para despesas correntes (gasolina, munição, alimentação – tudo o que não incluir salários) e R$ 300 milhões para investimentos (aquisição de equipamentos, armamentos e veículos, por exemplo). Até o fim de julho, a Presidência da República, responsável pela execução dos recursos, havia empenhado apenas R$ 830 mil e pago R$ 103 mil dessa verba.”

Segundo Sílvia Ramos, “as dezenas de operações militares, que o próprio Exército chama de faraônicas, e que, segundo os porta-vozes da intervenção federal, chegam a mobilizar cinco mil agentes, ao custo de mais de R$ 1 milhão cada, arrecadaram poucas armas e tiveram efeito reduzido na desarticulação de quadrilhas até agora”.