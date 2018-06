Oficial da PM é afastado ao ferir jovem com uso de spray de pimenta

SÃO PAULO - O Comando da Polícia Militar do Rio de Janeiro resolveu afastar, nesta quinta-feira, 24, o capitão Bruno Schorcht, do 12º Batalhão, após o oficial ser filmado, na quarta-feira, 23, jogando spray de pimenta diretamente num dos olhos do garçom Gustavo Barreto Rezende, que participava de uma manifestação em Niterói.

O comandante da PM, coronel Mário Sérgio Duarte, afirmou que o capitão, após o afastamento e a abertura de um inquérito policial militar, será encaminhado a um programa de capacitação e treinamento para uso de materiais não letais.

Na imagem, o oficial da PM aparece se aproximando de Gustavo e, com o spray praticamente encostado no rosto da vítima, espirra o produto químico contra o olho esquerdo do rapaz. Gustavo foi ao médico e, em razão da forte inflamação, terá que usar por pelo menos uma semana óculos escuros, mesmo à noite.

O rapaz, que perdeu a casa em abril do ano passado após um desmoronamento de terra, participava de uma manifestação com ex-moradores do Morro do Bumba - que desabou também em abril de 2010, deixando um saldo de 47 mortos e mais de 3 mil pessoas desabrigadas. Os manifestantes protestam contra o atraso no pagamento do aluguel social.