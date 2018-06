Onda atinge embarcação e fere pelo menos 20 passageiros no Rio

Um barco da empresa Barcas S.A., que faz a linha Rio-Charitas, foi atingido por uma grande onda quando seguia para a Praça XV, no Centro do Rio, por volta das 8 horas desta quinta-feira, 24. Segundo informações do corpo de bombeiros, cerca de 20 passageiros caíram dentro da embarcação, se ferindo. Veja também: Capitania vai apurar acidente com catamarã no Rio Mulher fala do desespero das pessoas no cataramã acidentado De acordo com a assessoria da Barcas, por conta do mar agitado, com ondas de três metros, uma dessas grandes ondas bateu na porta da proa da embarcação, que é toda fechada, arrebentando a porta. Com o impacto, algumas pessoas ficaram feridas, entre elas três grávidas. Três ambulâncias do corpo de bombeiros estão no local. Segundo a empresa, a linha Rio-Charitas foi suspensa temporariamente. As outras linhas da empresa estão funcionando normalmente.