Ônibus articulado desvia de viatura de PM e invade estação; 15 ficam feridos

RIO - Um ônibus articulado invadiu uma estação de passageiros e deixou pelo menos 15 pessoas feridas, nenhuma delas com gravidade, na manhã desta quinta-feira, 3. Segundo a assessoria do BRT, que administra as linhas de ônibus, o acidente ocorreu quando uma viatura da Polícia Militar invadiu o corredor exclusivo para os coletivos. O motorista tentou desviar e acabou atingindo a estação.

O acidente aconteceu na estação Interlagos, no corredor Transoeste, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Oito feridos foram encaminhados ao Hospital Lourenço Jorge, que fica no mesmo bairro.

A PM informou que o acidente envolveu uma viatura do 31º Batalhão (Recreio dos Bandeirantes), e que os policiais não se feriram. Eles prestarão depoimento para a corporação "entender a dinâmica dos fatos", segundo nota. "No âmbito da Corporação, o Centro de Criminalística da Polícia Militar (CCrim) designou uma equipe para realizar a perícia no local, e o comando do 31º BPM instaurou procedimento apuratório interno", informa o texto.

O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro (PSC), também emitiu nota em que diz determinar "rigorosa apuração sobre o acidente". "O Grupo de Busca e Salvamento, da Defesa Civil, e o Quartel do Corpo de Bombeiros do Recreio dos Bandeirantes foram acionados para prestar socorro imediato a 15 vítimas no local, que ficaram feridas sem gravidade", complementa o comunicado.