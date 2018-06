Ônibus bate em passarela e deixa nove feridos no RJ

Um ônibus colidiu com a estrutura de uma passarela na Avenida Brasil, na zona oeste do Rio de Janeiro. O acidente deixou nove vítimas, dentre elas o motorista do coletivo. Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros, por volta das 5h30 da manhã deste domingo, o ônibus, que trafegava no sentido zona oeste, atingiu a passarela 7 da Avenida Brasil, em Bonsucesso.

O acidente deixou nove vítimas. Cinco pessoas foram encaminhadas para o Hospital Getúlio Vargas, três para o Hospital Souza Aguiar e o motorista, que tinha ferimentos mais graves, foi levado ao Hospital Geral de Bonsucesso.

A Defesa Civil do Rio de Janeiro está no local e interditou a passarela, que teve sua estrutura danificada após a colisão. Segundo a assessoria da Defesa Civil, a passarela deve ser demolida ainda hoje. A via foi completamente interditada por volta das 6h30 da manhã. Até o meio dia, as pistas lateral e central permaneciam interditadas. O trânsito é desviado pelas avenidas Paris e Guilherme Maxwell.