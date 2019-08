Ônibus cai de viaduto e deixa 11 feridos na zona oeste do Rio

RIO - Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas quando um ônibus caiu de um viaduto da Estrada Marechal Alencastro, em Deodoro (zona oeste do Rio), na noite desta segunda-feira, 26. Segundo informações preliminares dos bombeiros, ninguém se feriu gravemente.

O ônibus, que fazia a linha intermunicipal Nova Iguaçu (Região Metropolitana)-Méier (zona norte do Rio), seguia no sentido Marechal Hermes (zona oeste) e havia acabado de sair de um ponto, onde um passageiro embarcou, quando o motorista perdeu a direção e o veículo tombou e em seguida caiu do viaduto.

Os feridos foram encaminhados para os hospitais Getúlio Vargas, na Penha (zona norte), Carlos Chagas, em Marechal Hermes, e Albert Schweitzer, em Realengo (zona oeste).