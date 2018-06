Ônibus invade estacionamento de maternidade e deixa 20 feridos

RIO DE JANEIRO - Um acidente de trânsito envolvendo dois ônibus e sete veículos nesta terça-feira, 15, deixou cerca de 20 feridos em Bangu, na zona oeste do Rio, segundo a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Não há vítimas fatais.

No acidente, um ônibus da linha 397, que liga o bairro de Campo Grande, na zona oeste da cidade, à Candelária, na região central, acabou invadindo o estacionamento da maternidade Mariska Ribeiro, próximo à Praça Primeiro de Maio.

Ao RJTV, da Rede Globo, testemunhas contaram que o ônibus teria sido fechado por um carro e, por isso, perdeu a direção. Em seguida, bateu em um microônibus e, por fim, atingiu carros estacionados na garagem da maternidade, onde parou.

A Polícia Militar informou que o caso está sendo investigado na 34a. Delegacia de Polícia, de Bangu.