Ônibus são incendiados no Rio após troca de tiros

Quatro ônibus foram incendiados na tarde desta quarta-feira, 30, na Avenida Pastor Martin Luther King Jr. Na esquina com a Estrada de Botafogo, na zona norte do Rio. De acordo com a assessoria da Polícia Militar do Rio, os ônibus foram incendiados depois da morte de um suposto criminoso em uma troca de tiros.

Policiais foram até o Morro da Pedreira no período da manhã para atender a uma denúncia de roubo de carro. Após uma troca de tiros entre criminosos e policiais, um suspeito morreu. Segundo a polícia, em represália, os moradores da região queimaram os ônibus.

Segundo o Corpo de Bombeiro, não houve feridos.