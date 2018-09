Ônibus tomba e invade posto de combustíveis na zona sul do Rio

RIO - Um ônibus tombou no Aterro do Flamengo, uma das principais vias expressas do Rio, que liga a zona sul ao centro da cidade. O veículo invadiu a área de um posto de combustíveis, no início da manhã desta segunda-feira, 3.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 7h55. Os agentes do quartel do Catete foram acionados para o socorro, mas ainda não há informações sobre vítimas.

De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, o acidente causava retenção no trânsito pela manhã na altura da Rua Dois de Dezembro, no Flamengo, na pista sentido Centro, mas não havia bloqueio na via.