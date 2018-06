Onze pessoas ficam feridas em acidente na Linha Amarela, no Rio

Onze pessoas ficaram feridas num acidente de trânsito na Linha Amarela, uma das principais vias expressas do Rio, que liga a zona oeste à zona norte da cidade. Um automóvel capotou no início da manhã desta quarta-feira no Túnel da Covanca, no sentido Cidade Universitária, segundo o Corpo de Bombeiros.

Todas as vítimas viajavam no mesmo veículo, um automóvel utilitário. Duas pessoas ficaram feridas com gravidade e foram levadas pelos bombeiros ao Hospital Salgado Filho, no Méier, na zona norte. Outras vítimas foram encaminhadas também ao Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul, e Hospital Municipal Lourenço Jorge, na zona oeste.

Três faixas da via expressa chegaram a ser interditadas por conta do acidente, causando retenções no trânsito.