Operação combate fraude contra aposentados do Ministério da Saúde

RIO DE JANEIRO - Policiais da Delegacia de Defraudações do Rio de Janeiro realizam uma operação na manhã desta terça-feira, 20, contra uma suposta quadrilha especializada em fraudar contracheques de servidores aposentados do Ministério da Saúde.

De acordo com a polícia, ao menos 60 agentes cumprem sete mandados de prisão e 14 de busca e apreensão nos Estados do Rio, Ceará, Espírito Santo e Minas Gerais. Até as 10 horas, ao menos quatro mandados de prisão e 13 de busca e apreensão já haviam sido cumpridos. Participam da ação policiais de todas a delegacias especializadas.