Operação contra roubo de cargas tem 11 presos no Rio

RIO - Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro contra o roubo de cargas prendeu 11 suspeitos de integrar uma quadrilha especializada nesse tipo de crime na capital e na Baixada Fluminense, nesta quinta-feira, 11. São dez adultos (sete acusados pelos roubos e três indiciados por receptação dos produtos roubados) e um adolescente que também participaria dos assaltos. Outros 14 acusados já tiveram a prisão decretada. São considerados foragidos.

A operação, chamada Homem de Ferro, mobilizou 300 policiais civis de diversas delegacias, além de um helicóptero e três veículos blindados (os chamados caveirões). Foi liderada pela 64ª Delegacia de Polícia, sediada em Vilar dos Teles, bairro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Além das prisões, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão. Foram recuperados sete carros e um caminhão roubados. Foram apreendidas drogas, um simulacro de arma, dinheiro e cargas de tênis, relógios, pneus, rodas de magnésio e alimentos.

A investigação, que durou seis meses, começou a partir da prisão de um assaltante. Descobriu-se depois que esse suspeito integrava a quadrilha - composta ao todo por cerca de 30 pessoas, algumas ainda não identificadas.

A quadrilha se dividia em três grupos. O primeiro escolhia os alvos, entre os caminhões que trafegavam pela Avenida Brasil, principal via de acesso ao município do Rio de Janeiro. Havia dois critérios para essa seleção: quando uma carga era encomendada por comerciantes-receptadores (que compravam a carga roubada) ou quando era considerada valiosa pelos criminosos. Para isso os ladrões avaliavam a identificação do caminhão e até seu peso.

"Eles tinham uma expertise nessa seleção (da carga a ser roubada) porque conseguiam verificar pelo peso do caminhão. Se o caminhão estava muito baixo ou muito alto o amortecedor, eles sabiam se o caminhão estava cheio ou vazio", contou o delegado Moisés Santana, da 64ª DP.

O segundo grupo verificava se havia policiais na região pela qual o caminhão estava trafegando. O terceiro praticava o assalto.

Segundo Santana, um dos principais alvos da operação é um criminoso chamado Rodrigo Lima, considerado líder da quadrilha e ainda não encontrado.

"Ele era o elo entre todos os integrantes do bando", afirmou o policial.

A polícia chegou à casa de Lima, onde foram apreendidas diversas mercadorias roubadas. A mulher dele, que estava sozinha no imóvel, foi conduzida coercitivamente para a delegacia e prestou depoimento.

"Com a ajuda dela conversamos com ele por WhatsApp e ele se comprometeu a se entregar", contou o delegado.

A quadrilha atuava havia cerca de um ano, diz a polícia, que não soube estimar quanto dinheiro o bando movimentou nesse período. Parte do lucro era entregue a facções criminosas que dominam favelas ao longo da Avenida Brasil, afirmou o chefe da Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas do Rio, delegado Hilton Alonso. Ele também atuou na operação desta quinta-feira.

"O tráfico de drogas fomenta o roubo de cargas, porque cede equipamentos (armas) e fica com parte do lucro", afirmou.

Segundo a polícia, os ladrões de carga costumam atuar nos trechos da Avenida Brasil vizinhos de favelas dominadas por facções somente após receber autorização de líderes desses grupos.