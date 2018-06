Operação da PM apreende seis fuzis e deixa 500 sem aula

RIO - Uma operação da Polícia Militar na região na Praça Seca, zona oeste do Rio de Janeiro, apreendeu seis fuzis e deixou 500 estudantes sem aulas na manhã desta segunda-feira, 22. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, uma escola e um Espaço de Desenvolvimento Infantil suspenderam as atividades por causa de confrontos. O conteúdo perdido será reposto, diz a secretaria.

De acordo com a PM, homens do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão de Choque (BPChq), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Grupamento Aéreo Móvel (GAM) estão, desde a madrugada, nas comunidades da Covanca e São José Operário.

Até as 10h30 desta segunda-feira, segundo a corporação, foram apreendidos seis fuzis, quatro granadas, munições e drogas, ainda não contabilizadas.

A polícia informou ainda que houve intenso confronto entre policiais e traficantes em uma mata da região, mas não há registro de feridos. O som dos tiros assustou moradores que saíam para trabalhar na manhã desta segunda-feira. Na ação, o Bope utilizou pela primeira vez um modelo de uniforme camuflado.