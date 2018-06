Operação da PM fecha Linha Vermelha, via de acesso ao Rio

RIO – A Linha Vermelha, principal via de acesso ao Rio, inclusive para que chega pelo Aeroporto Internacional do Galeão, ficou fechada por 15 minutos na tarde deste sábado, 16, durante uma operação policial em favelas do entorno, informou a Polícia Militar (PM). Houve tiroteio e fotos postadas nas redes sociais mostram motoristas deixando seus carros e se deitando na pista.

Segundo a assessoria de imprensa da PM, a Linha Vermelha foi fechada “por precaução” no início da operação, no trecho próxima a saída para a Baixada Fluminense, na região metropolitana do Rio. “O objetivo era preservar os motoristas que trafegariam pelo local”, diz uma nota divulgada pela PM.

A operação nas favelas Ficap, Prainha e Furquim Mendes, informou a PM, tinha como objetivo prevenir roubos de veículos e de carga e também localizar os criminosos que feriram um policial militar neste sábado durante uma tentativa de roubo em Guadalupe, na zona norte, na divisa com a Baixada Fluminense.