Operação da PM na Cidade de Deus deixa 2 mortos

Duas pessoas foram mortas e uma foi detida numa operação da Polícia Militar na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, na madrugada desta terça, 11. Policiais de vários batalhões começaram a ação por volta das 4 horas, visando cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. Segundo informações da PM, a dupla ficou ferida durante confronto com policiais. Eles foram encaminhados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiram aos ferimentos. Uma arma foi apreendida. Além disso, 13 escolas e três creches tiveram o funcionamento interrompido por motivos de segurança. Estima-se que 7.730 crianças estejam sem aula. Algumas ruas no entorno da comunidade foram fechadas e o trânsito desviado no começo da operação, para garantir a segurança dos moradores. A operação causa reflexos em vários pontos da Zona Oeste, congestionando vários trechos de vias públicas ao redor da comunidade.