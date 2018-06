Operação da PM na Maré deixa 11 mil estudantes sem aulas

RIO - Onze mil estudantes estão sem aulas por causa de uma operação policial no Complexo de Favelas da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, 29. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, 17 escolas, quatro creches e dez espaços de desenvolvimento infantil não abriram.

Nas redes sociais, moradores relataram intensa troca de tiros, desde o início da manhã. Não há informação de feridos.

A ação nas comunidades Nova Holanda e Parque União tem o objetivo de combater o tráfico de drogas e o roubo a veículos. A operação conta com o auxílio de carros blindados da polícia, conhecidos como "caveirões".

Segundo a Polícia Militar, até as 11 horas, cinco pessoas foram detidas, além de uma pistola e drogas, ainda não contabilizadas.