Operação da PM termina com nove mortos no Rio

Nove pessoas morreram durante uma operação da Polícia Militar que se estendeu entre as zonas norte e oeste do Rio na manhã desta quarta-feira, 3. A ação aconteceu nas comunidades da Caixa D’Água e Morro do 18, em Quintino; no Morro do Urubu, em Pilares; do Flechal, no Engenho da Rainha; e da Barão, Bateau Mouche e Chacrinha, na Praça Seca.

A operação iniciou por volta das 5h da manhã, e segundo informações da Polícia Militar "durante as incursões, as equipes foram atacadas por criminosos armados em diversos pontos das comunidades". Além dos mortos, seis suspeitos foram presos.

Ainda de acordo com a PM, foram apreendidos cinco fuzis, uma submetralhadora, quatro pistolas, rádios comunicadores e uma quantidade de drogas que ainda não foi especificada.

Parte dessas regiões, em especial a da Praça Seca, vem registrando há tempos confrontos entre facções de traficantes e milicianos. De acordo com a PM, a operação desta quarta "visa estabilizar toda aquela região que vem sendo objeto de disputa entre grupos de criminosos rivais pelo domínio territorial, visando a ampliação do tráfico de entorpecentes e controle de serviços fornecidos à população local, como a venda de gás, o fornecimento de internet e TV a cabo, dentre outros".