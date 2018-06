Operação da polícia deixa sete mortos no Rio A Polícia Militar (PM) do Rio de Janeiro divulgou, em nota no fim desta manhã, o balanço parcial da operação que realiza em resposta à onda de crimes na cidade. Segundo a PM, pelo menos sete pessoas foram mortas - três registrados pelo 39º Batalhão da PM em Guaxá e quatro pelo 54º Batalhão de Jardim Floresta. Cinco armas foram apreendidas, além de uma granada e duas bombas caseiras. Um veículo e uma garrafa pet com líquido inflamável também foram apreendidos durante operação. Hoje, quatro pessoas ficaram levemente feridas durante o ataque a uma van, na Estrada Urucânia, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. O ataque faz parte dos atentados realizados por criminosos em diversas regiões do Estado. Desde ontem à noite, pelo menos 15 veículos foram incendiados em diferentes pontos. De acordo com os bombeiros, os feridos foram atendidos e liberados no local. As vítimas seriam passageiros do coletivo.