Operação da Polícia Militar interdita autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, no Rio

SÃO PAULO - Uma ação policial realizada na manhã desta quarta-feira, 19, pela Polícia Militar interditou a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá nos dois sentidos, segundo informações do Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro. A via liga a zona oeste à zona norte da cidade.

A Polícia Militar afirmou que a ação visa combater o tráfico no Complexo do Lins, na zona norte do Rio. A operação conta com auxílio das Unidades do Comando de Operações Especiais (COE) e do 3.º BPM.

O Centro de Operações aconselha os motoristas a optarem por caminhos alternativos, como a Linha Amarela ou o Alto da Boa Vista.

Baixada Fluminense

Ainda nesta manhã, equipes do 39.º BPM realizam uma operação na comunidade Parque Floresta, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.