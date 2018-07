Operação das Forças Armadas com 3,7 mil agentes prende nove no Rio

RIO - Nove pessoas foram presas durante duas operações promovidas nas zonas norte e sul do Rio de Janeiro pelas Forças Armadas, em parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil. As ações ocorreram no complexo de favelas do Lins de Vasconcelos, na zona norte, e nas favelas Pavão-Pavãozinho, Cantagalo, Babilônia e Chapéu Mangueira, na zona sul.

O objetivo era cumprir mandados expedidos pela Justiça, cercar as áreas e remover barricadas. Até as 19h não foram registrados confrontos.

Segundo balanço parcial divulgado pelo Comando Militar do Leste, responsável pelas Forças Armadas no Rio de Janeiro, além dos nove presos, foram recuperados dois veículos e apreendidas drogas em quantidade não contabilizada até as 19h, munição para pistola e dois radiotransmissores.

No contexto da @IntervFederalRJ, o Comando Conjunto, em apoio à @SegurancaRJ, realiza nesta manhã (11) ações de segurança ostensiva na região do Complexo do Lins de Vasconcelos, Zona Norte, e nas comunidades do Pavão-Pavãozinho, Cantagalo, Babilônia e Chapéu Mangueira, Zona Sul. pic.twitter.com/H1IUTon9Ge — Intervenção Federal RJ (@intervfederalRJ) 11 de julho de 2018

A operação envolveu 3.700 agentes de segurança. Ao final da tarde o efetivo diminuiu e começou a chamada “fase de manutenção”, empregando patrulhas motorizadas.