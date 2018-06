Operação do Bope deixa dois mortos na Cidade de Deus

Uma operação realizada na manhã desta sexta-feira, 19, pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) deixou dois mortos na favela Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Os homens foram mortos durante tiroteio entre os policiais militares e supostos traficantes. Veja também: OAB cobra apuração de mortes em tiroteio na Favela da Coréia Jobim elogia opção do Rio pelo 'enfrentamento' Mãe de menino assassinado elogia policial Especialistas vêem execução, e promotor, legítima defesa 'Bandido que não tem medo não conheceu o Bope', diz ex-comandante Imagens da operação na Favela da Coréia De acordo com a Polícia Militar, na ação foram apreendidas duas pistolas nove milímetros e drogas. O material, apreendido com as vítimas, foi encaminhado à 32º Delegacia de Polícia, na Taquara, onde o caso foi registrado. A PM informou que os mortos ainda não foram reconhecidos.