Operação no Morro da Mineira termina com quatro presos Terminou agora há pouco a operação no Morro da Mineira, no Catumbi, na Zona Norte do Rio. Uma intensa troca de tiros assustou moradores e motoristas que trafegavam nas proximidades do local. De acordo com o delegado Luiz Antônio Ferreira, da 118ª Delegacia de Polícia de Araruama, que coordenou a operação, o objetivo da operação era o cumprimento de quase 30 mandados de prisão e "levantar informações" sobre o tráfico local para investigações realizadas pela 6ª Delegacia de Polícia (Cidade Nova). Ferreira substituiu o delegado-titular da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), Rodrigo Oliveira, baleado na operação da Favela da Coréia, na semana passada, que resultou na morte de 13 pessoas. Apesar da intensa troca de tiros, não há notícias de feridos. Quatro homens, entre eles um rapaz menor de idade foram detidos, porque estava sem documentos, segundo o delegado. Nenhum mandado de prisão foi cumprido pelos 120 policiais que participaram da operação.