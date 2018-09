Operação no Morro dos Macacos interdita Túnel Noel Rosa, na zona norte do Rio

RIO - A Polícia Militar realiza na manhã desta quinta-feira, 13, uma operação no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro. Participam da ação agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CCP) e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). A operação interditou o Túnel Noel Rosa por volta das 6h30.

A corporação também faz uma operação no Morro da Caixa D'Água, no Tanque, em Jacarepaguá. Ainda nesta manhã, cerca de 2,2 mil homens das Forças Armadas realizam uma ação em oito comunidades de Angra dos Reis, no litoral sul fluminense.