Operação no Rio detém 11 e apreende 1 menor

RIO - Uma operação da Guarda Municipal, da Polícia Civil e da Secretaria de Ordem Pública, deteve 11 pessoas e apreendeu um menor no Aterro do Flamengo, nas proximidades do Museu de Arte Moderna (MAM) nesta sexta-feira, 8. Os presos foram encaminhados para a 10ª Delegacia de Polícia (Botafogo). Com os detidos, foram encontradas cinco facas.

Entre os detidos, havia uma mulher grávida. Apenas na manhã desta sexta-feira, a delegacia registrou três assaltos com uso de facas, um deles no Aterro do Flamengo. Em um deles, Ana Paula Gomes, de 37 anos, foi esfaqueada na mão e precisou ser atendida por bombeiros, pertencentes ao quartel do Catete.

Em nota, a Polícia Civil informou que Rodolfo Gorgete Ribeiro, de 31 anos, foi preso em flagrante e autuado por roubo com emprego de arma. Ainda segundo os policiais, um outro menor de 17 anos foi apreendido por PMs, por assaltar outra pessoa, em Botafogo. O adolescente responderá por fato análogo a roubo com arma de fogo. Com cada um deles foi apreendida uma faca.