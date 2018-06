Operação no Rio detém 132 pessoas por urinarem na rua no fim de semana

Ao menos 132 pessoas foram levadas neste fim de semana para delegacias do Rio de Janeiro por terem urinado nas ruas da cidade durante os desfiles dos blocos de Carnaval.

A operação Choque de Ordem, realizada por agentes da Secretaria Especial da Ordem Pública (Seop) com apoio de guardas municipais, desde a noite de sexta-feira, 25, durante desfiles dos blocos de rua, deteve 132 pessoas que urinavam na rua.

Neste sábado, durante o desfile do bloco Imagino Agora Amassa, no Leblon, 33 "mijões" foram levados para a delegacia. Até agora, no desfile do Simpatia Quase Amor, em Ipanema, 27 pessoas foram conduzidas para a 14ª DP (Leblon).

Na noite de sexta-feira, durante o desfile do bloco Cordão da Bola Preta, no Centro, foram detidas 72 pessoas que urinavam nas ruas. Eles foram levados para a 5ª DP (Mem de Sá).

Durante a fiscalização, 148 veículos foram rebocados e 438 multados por estacionamento irregular em vários pontos da Cidade onde aconteceram desfile de blocos. Agentes de Controle Urbano da Seop apreenderam com ambulantes não autorizados 300 tirinhas de cachaça.

Segundo a Prefeitura, foram disponibilizados o triplo de banheiros químicos se comparado ao Carnaval passado.