Operação no Rio prende traficantes acusados de envolvimento no sumiço de três meninos

RIO - Uma operação da Polícia Civil nesta sexta-feira, 21, na Baixada Fluminense tenta cumprir 24 mandados de prisão contra traficantes que atuam no Complexo do Castelar, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Além do tráfico de drogas, o grupo criminoso é acusado de comandar um "tribunal do tráfico". A facção também é investigada pelo desaparecimento de três meninos, caso que completa cinco meses.

O sumiço dos garotos aconteceu em 27 de dezembro de 2020. Lucas Matheus, de 8 anos, Alexandre da Silva, de 10, e Fernando Henrique, de 11 anos, saíram de casa no fim da tarde para ir a uma feira, e nunca mais foram vistos.

Leia Também Força-tarefa defende que inquérito da Polícia Civil sobre mortes no Jacarezinho seja arquivado e pede que Ministério Público do Rio solicite apoio da PF para investigação independente

Segundo a Polícia Civil, além de possível envolvimento no desaparecimento dos meninos, o grupo criminoso teria torturado e expulsado um morador, sua companheira e seus quatro filhos, acusando falsamente a família pelo sumiço e prejudicando as investigações.

Cerca de 150 policiais atuam na operação. Até as 8h30, dez pessoas já tinham sido presas.