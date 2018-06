Operação policial apreende 1,5 tonelada de cocaína no Rio

RIO - Uma operação conjunta da Polícia Federal, da Polícia Civil e da Receita Federal apreendeu aproximadamente uma tonelada e meia de cocaína pura que estava escondida em contêineres no porto do Rio, no fim da noite de quinta-feira, 1º. Os agentes utilizaram cães farejadores e aparelhos de raio-X para localizar a droga.

O objetivo também era localizar armas de fogo e munições que poderiam estar em carregamentos em trânsito no porto. A apreensão foi considerada uma das maiores realizadas na história do Rio. O material estava acondicionado em malas e sacolas de viagem acondicionadas nos contêineres.

Confira vídeo da apreensão no Rio:

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal vai investigar a origem e qual seria o destino do carregamento.

