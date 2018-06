Operação policial deixa 3 mortos e criança ferida no Rio

Três pessoas morreram e uma criança de quatro anos foi baleada durante uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada pela Polícia Militar na favela do Jacarezinho, no Rio, entre 11 horas e 13h30 desta quarta-feira, 15. Outros dois suspeitos foram presos. De acordo com a polícia, Elisângela Ramos da Silva morreu e seu filho foi atingido por um tiro na cabeça, porém passa por cirurgia no Hospital Salgado Filho e não corre risco de morte. Os outros dois mortos ainda não foram identificados. Ainda segundo a polícia, Wesley Gonçalves dos Santos e Fabio Fernando Albino foram detidos sob acusação de tráfico de drogas. Também foram apreendidos três pistolas 9mm, 183 trouxinhas de maconha, 80 pedras de crack e 77 papelotes de cocaína.