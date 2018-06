Operação prende 47 PMs acusados de tráfico e corrupção

Pedro Dantas, do Estadão,

Quarenta e sete policiais militares foram presos, na manhã desta segunda-feira, 17, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo as primeiras informações divulgadas pelo 59 Distrito Policial, os PMs são suspeitos de ter envolvimento com o tráfico de drogas, corrupção ativa e passiva, concussão e formação de quadrilha. A pedido da polícia, a Corregedoria da PM do Rio acompanhou a operação, que culminou na prisão de sargentos, cabos e soldados. A Justiça também expediu outros sete mandados de prisão contra traficantes da região.