Operações no Rio contra milícias apreende armamento pesado e material policial

SÃO PAULO - Duas operações policiais realizadas em diferentes pontos do Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 5, contra milícias apreenderam fuzis, pistolas e granadas, além de prender, ao todo, oito pessoas.

Em Sepetiba, zona oeste do Rio, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e de Inquéritos Especiais (DRACO/IE), com apoio de agentes da Polícia Judiciária da Força Nacional de Segurança Pública, atuou contra milícia nos bairros de Santa Cruz e Paciência. Um homem foi preso, dois fuzis apreendidos e dois veículos foram recuperados.

Além do armamento sofisticado - um fuzil G3, um fuzil FAL e uma pistola Glock calibre .40 adaptada com kit rajada -, os agentes apreenderam fardas da Polícia Militar, camisas da Polícia Civil, réplicas do fardamento camuflado utilizado pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e adesivos falsos para viaturas da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil (Core).

Parte do material e um fuzil foram apreendidos em uma casa. Em outra residência, além do armamento e fardas falsas, os agentes prenderam Leandro de Oliveira Silva, conhecido como Teco. Ele é um dos suspeitos de matar policiais civis da Delegacia de Homicídios da capital em Santa Cruz, em novembro passado.

Segunda operação. Agentes da Corregedoria Interna da Polícia Militar prenderam sete milicianos que atuavam na Baixada Fluminense, sendo que um deles se identificou como fuzileiro.

Eles estavam na estrada Gonçalves Dias, em Nova Iguaçu, com dois fuzis calibre 5,56mm, sete pistolas, uma granada, além de dois carros roubados, que foram recuperados. A ocorrência foi registrada no 53° Distrito Policial.