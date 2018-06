Outra menor pode ter sido abusada em episódio de estupro coletivo no Rio

RIO - Os quatro adolescentes que estupraram uma menina de 12 anos podem também ter tentado abusar de outra menor de idade, que estava na casa. A garota é uma das testemunhas do caso, ocorrido em abril na Favela do Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Ela já foi ouvida por policiais da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV).

"Ela é um pouco mais velha do que a vítima de estupro. Ainda precisamos ouvir os adolescentes para entender o que realmente aconteceu. A vítima de crime sexual tende a se retrair", afirmou a delegada Juliana Emerique, titular da DCAV. Foi instaurado inquérito para investigar se essa menina também foi estuprada.

A delegada já sabe que o namorado da menina de 12 anos foi o responsável pelas filmagens do estupro. A família dele estaria, inclusive, negociando a apresentação do garoto à polícia. Além disso, segundo ela, os quatro adolescentes não têm envolvimento com o tráfico, que, ao saber do crime, os expulsou da Favela da Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense. As famílias dos adolescentes podem entrar no programa de proteção a testemunhas, já que não conseguem voltar para suas casas. "São pessoas simples, religiosas, que estão assustadas com tudo o que está acontecendo", afirmou Juliana.