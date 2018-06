Paes anuncia reajuste de cerca de 10% a servidores do Rio

RIO - O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), anunciou nesta quarta-feira, 9, que os servidores públicos municipais terão reajuste salarial de cerca de 10% em outubro. A porcentagem exata e a data ainda estão indefinidas. Paes fez o anúncio de modo informal, durante um evento que não era relacionado ao assunto.

"Este ano a gente vai dar aumento, é um compromisso meu. Deve sair agora no mês de outubro. A gente vai dar o IPCA, ou seja, vai ser algo próximo de 10%", afirmou, ao ser questionado por um ex-servidor sobre a possibilidade de haver aumento salarial este ano.

"Ninguém, nenhum governo no Brasil dá reajuste salarial todo ano para os seus servidores. Só a Prefeitura do Rio faz isso. Desde que virei prefeito, desde que estou ali, todo mundo recebe reajuste todo ano. Isso não acontece no governo federal, não acontece nos governos estaduais, não acontece nas prefeituras do Brasil afora", disse Paes, após garantir que as finanças da prefeitura estão melhores do que as de os "outros entes da Federação".

"Quero ressaltar que ninguém está dando reajuste nenhum e a prefeitura vai dar pelo menos a inflação. Fora que, no caso de professores, a gente votou um plano de cargos e salários, você tem os professores que eram P2 e passaram a ganhar igual a P1. Este ano ainda tem um quinto a mais, é capaz de ter um aumento de 25% este ano. Então isso vale para todas as categorias, desde o servente do município ao médico, ao engenheiro, passando pelo professor", afirmou.

Para Paes, "a prefeitura vem fazendo corretamente, porque o que tem acontecido no Brasil é que, como não tem reajuste, tem aquele momento em que a categoria vai para um situação tal, e aí a organização orçamentária-financeira fica muito pior, porque daqui a pouco você tem que equiparar aquilo a um salário justo e você toma uma pancada de uma vez só, o que desorganiza o orçamento".

Em 2014 a Prefeitura do Rio reajustou os salários dos 172.600 servidores em 6,34%, a partir de 1º de julho. O anúncio ocorreu durante evento promovido no Museu de Arte do Rio (MAR), na Praça Mauá (zona portuária), em que Paes e o presidente do Google Brasil, Fabio Coelho, lançaram o "YouTube Space", incubadora do YouTube que funcionará no Armazém 1 do Píer Mauá, na zona portuária.