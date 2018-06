Paes desiste de aumento e decisão fica para Crivella

RIO - O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), desistiu de publicar o aumento nas passagens de ônibus municipais na cidade. A tarifa permanecerá em R$ 3,80 até que o prefeito eleito Marcelo Crivella (PRB) decida sobre o reajuste. Paes recuou da decisão ante a possibilidade de o novo prefeito, assim que assumisse o cargo, neste domingo, revogasse o aumento. Isso deixaria para o peemedebista o desgaste da medida impopular.

A Secretaria Municipal de Transportes divulgou nota explicando que a decisão foi tomada após declarações do vice-prefeito eleito e futuro secretário de Transportes, Fernando Mac Dowell, que é engenheiro e especialista em transportes, manifestando-se contra o reajuste anual da tarifa das passagens de ônibus na cidade.

“Tendo em vista as manifestações do vice-prefeito eleito contra o reajuste anual da tarifa das passagens de ônibus da cidade do Rio, uma obrigação estabelecida no contrato de concessão, a Secretaria Municipal de Transportes decidiu não publicar a resolução de mudança do valor”, diz a nota da Secretaria.

De acordo com a fórmula usada para o cálculo do reajuste, a tarifa do Bilhete Único Carioca aumentaria para R$ 3,95 a partir do primeiro dia útil de 2017, em 2 de janeiro. A elevação seria de 3,9%, “valor bem abaixo da inflação, de 6,58%, acumulada nos últimos 12 meses”, segundo a secretaria. O cálculo leva em consideração o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – Especial (IPCA-E), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).