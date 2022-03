Pai de crianças mortas em incêndio em Maricá, no Rio, é preso pela Polícia Civil

RIO - Foi preso o pai de duas crianças que morreram num incêndio em Maricá, na região metropolitana do Rio, na madrugada de sábado, 12. O homem foi acusado de abandono de incapaz, informou a Polícia Civil do Rio.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga as causas do incêndio, que ocorrou numa casa no Beco do Relógio, uma favela de Inoã, às margens da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), que corta a região.

Brayan Vinicius e Nicolas Cauê, de 1 e 3 anos, morreram no incêndio, enquanto o pai estava na rua, segundo a Polícia Civil. O homem acusado declarou às autoridades policiais que saiu de casa por volta das 4 horas, para se encontrar com uma mulher.

“Como o encontro não aconteceu, ele disse ter ficado esperando a padaria abrir para comprar pães e teria voltado para casa apenas às 6h, quando se deparou com uma forte fumaça na residência”, diz uma nota divulgada pela Polícia Civil.