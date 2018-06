Passa de 900 o número de mortos em tragédia por chuvas no Rio de Janeiro

RIO - O número de mortes por causa das fortes chuvas que arrasaram a região serrana do Rio de Janeiro entre 11 e 12 de janeiro subiu para 902, segundo o mais recente boletim divulgado nesta terça-feira, 15, pela Polícia Civil.

As inundações e deslizamentos, segundo os números divulgados pela Agência Brasil, deixaram 426 mortos em Nova Friburgo, 379 em Teresópolis, 71 em Petrópolis, 21 em Sumidouro, quatro em São José do Vale do Rio Preto e um em Bom Jardim.

O Ministério Público do Rio de Janeiro, no entanto, reduziu para 405 o número de desaparecidos pela tragédia.

Por sua vez, as Prefeituras dos municípios afetados mantêm em cerca de 35 mil a quantidade de pessoas que perderam suas casas ou precisaram ser despejadas pelos riscos de novos deslizamentos.