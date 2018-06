Passageiros caminham sobre trilhos após trem parar na Baixada

RIO - Usuários dos trens da SuperVia tiveram que descer dos trens e caminhar sobre a linha férrea após um incidente na altura da Estação Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã desta quinta-feira, 16.

De acordo com a concessionária, os trens que seguiam em direção à Estação Central do Brasil, na região central da capital, pararam na estação da Baixada por causa de um problema de sinalização da via por volta de 7h30.

Pelo menos duas pessoas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Muitos usuários invadiram os trilhos e colocaram pedaços de madeiras e pedras no caminho.