Patinadora é esfaqueada perto do estádio do Maracanã

RIO - Uma patinadora foi esfaqueada durante um assalto, na noite de quinta-feira, 28, perto do estádio do Maracanã, na zona norte do Rio. Larissa Velho da Silva, de 24 anos, foi atingida nas costas depois de ser atacada por três homens. A patinadora foi atendida em uma clínica particular, onde tomou pontos no ferimento e vacina antitetânica. Ela foi abordada quando saía de um treino, a dez metros da estação do metrô Maracanã, por volta das 22 horas, acompanhada de uma amiga.

As duas tiveram equipamentos de patinação, dinheiro, telefones celulares e documentos roubados. Os equipamentos foram recuperados na tarde desta sexta-feira, 29, por funcionários da Supervia. A uma amiga, Larissa contou o que aconteceu.

“Eles encurralaram a gente no guarda-corpo, um estava com uma arma bem pequena, o outro com uma arma de choque e o terceiro com um tipo de faca. Esse segurou a bolsa do patins que estava no braço esquerdo, e com a outra mão deu uma facada nas minhas costas. Eu soltei logo a bolsa, eles arrancaram as nossas mochilas e correram. Os três fugiram pela rampa lateral e entraram pelas grades por baixo da estação. Não tinha nenhum policial, nenhum guarda do metrô na porta”, disse, segundo a amiga, que prefere não ter a identidade revelada.

As vítimas registraram o crime na 20ª Delegacia de Polícia (Vila Isabel). Ambas são patinadoras da liga de patinação Sugar Loathe Roller Derby.

Patinadores estão organizando uma manifestação no estádio nesse fim de semana por causa da falta de segurança para os praticantes de esportes na região.

Segundo integrantes da liga, a Sugar Loathe Roller Derby já havia cancelado no início do ano os treinos de sábado de manhã, que ocorriam nos jardins do MAM (Aterro do Flamengo), depois de dois assaltos a membros da liga ocorridos no local.

O Maracanã será palco das cerimônias de abertura e de encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Seu entorno é usado para a prática de skate, corrida, ciclismo e outras modalidades esportivas.