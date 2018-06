Peças íntimas sujas são encontradas em restaurante no Rio

SÃO PAULO - Durante vistoria realizada nesta quarta-feira, 3, no Center Shopping Rio, em Jacarepaguá, a Vigilância Sanitária interditou o restaurante Yakissoba Mix após encontrar roupas íntimas sujas no estabelecimento.

Além disso, o restaurante recebeu três multas por comercializar alimentos vencidos, impróprios para consumo e por falta de higiene. Os técnicos encontraram, além das peças íntimas, sujeira, barata, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal e junto com alimentos.

Foram inutilizados 123 kg de alimentos impróprios para consumo, entre eles macarrão com a validade vencida, carne bovina com coloração esverdeada e peito de frango acondicionado em baldes plásticos sujos e sem identificação. O local só poderá ser reaberto após cumprir todas as exigências dos

ficais.

A Pizza Mille recebeu termo de intimação de 30 dias para realizar reformar para adequar sua estrutura. A pizzaria também foi autuada por falta de higiene e comercialização de produtos impróprios para consumo. Quatro quilos de queijo ralado e dois quilos de presunto, ambos sem identificação, foram inutilizados.

Outros quatro estabelecimentos foram autuados: o restaurante Habib's, que estava com a refrigeração insuficiente e alguns alimentos estavam com temperatura inadequada; Spoleto, por falta de asseio no balcão expositor; o Cinema Star, pois o milho para pipoca estava acondicionado de maneira inadequada em latão de plástico sujo e no chão; e as Lojas Americanas, por falta de asseio na área do depósito que também terá que passar por reformas.