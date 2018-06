Pela segunda vez, bandidos explodem caixa eletrônico em Laranjeiras, zona sul do Rio

SÃO PAULO - Pela segunda vez em oito dias, uma quadrilha explodiu um caixa eletrônico em Laranjeiras, na zona sul do Rio. O caso ocorreu na mesma agência que foi alvo de ação semelhante na semana passada.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos entraram armados no banco, explodiram os caixas eletrônicos e fugiram do local em dois carros. Foi realizado um cerco a região para tentar capturar os criminosos, mas ninguém foi detido até o momento.

+ Rio registra duas explosões de caixas eletrônicos em menos de 24 horas

Ainda não há informações de prejuízos. A ocorrência foi registrada na 9ª Delegacia de Polícia do Rio.