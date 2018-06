Perseguição e tiroteio assustam moradores da zona sul do Rio

RIO - Duas perseguições com tiroteio assustaram moradores da zona sul do Rio na manhã desta sexta-feira, 13. Em Laranjeiras, bandidos que fugiam de policiais que os seguiam desde o Rio Comprido, na zona norte, fizeram disparos e lançaram uma granada contra o carro da PM.

Em Ipanema, ladrões assaltaram uma loja da TIM para roubar celulares. A polícia chegou rapidamente e houve troca de tiros. Ninguém ficou ferido no primeiro nem no segundo crime.

Segundo informou a PM, policiais do batalhão de São Cristóvão desconfiaram de um Honda Civic que seguia em alta velocidade pelo Viaduto 31 de Março, perto do Sambódromo, por volta das 6 horas. Os ocupantes do veículo não atenderam à ordem dos PMs para parar e seguiram pelo Túnel Santa Bárbara, que leva a Laranjeiras. Jogaram uma granada, que explodiu, e atiraram.

Houve revide. Moradores da Rua Moura Brasil, em frente à entrada do clube Fluminense e a poucos metros do Palácio Guanabara, sede do governo estadual, acordaram com o barulho da explosão e dos tiros. Os criminosos abandonaram o carro na Rua Pereira da Silva e fugiram a pé. Buscas foram feitas de manhã mas eles seguem foragidos, segundo a PM.

A loja assaltada em Ipanema fica na Rua Visconde de Pirajá, a mais movimentada do bairro. Dois homens armados roubaram o estabelecimento por volta das 11 horas. Eles mandaram os funcionários encherem mochilas com aparelhos. Um dos bandidos fugiu com a chegada da PM, e outro entrou num táxi para escapar. O táxi foi perseguido pela Lagoa Rodrigo de Freitas. Policiais atiraram e duas janelas do automóvel ficaram estilhaçadas, mas o taxista saiu ileso.

Roubos a lojas de celulares têm ocorrido com frequência no Rio. No fim de agosto, foi preso um grupo que roubou uma loja do Ponto Frio também na Visconde de Pirajá, e foram apreendidos 134 aparelhos. Os bandidos agem também em lojas de shoppings. Houve casos recentes no Shopping Tijuca, na zona norte, e no Itaipu Multicenter, em Niterói.