Perseguição no Rio termina com um morto e dois jovens detidos

RIO - Uma perseguição em Madureira, bairro da zona norte do Rio, terminou com um suspeito morto e dois adolescentes apreendidos na noite desta quarta-feira, 8.De acordo com policiais militares do 9º Batalhão de Polícia Militar, os suspeitos foram surpreendidos pela polícia e chegaram a invadir uma pista exclusiva do corredor de ônibus BRT. Após a troca de tiros, uma pistola 9mm foi apreendida.

O motorista do veículo suspeito foi baleado na ação e morreu na hora. Ele estava sem documentos e ainda não foi identificado. Os dois adolescentes, ambos com 15 anos, foram encaminhados para a 29ª Delegacia de Polícia (Madureira).

O corpo do criminoso baleado foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). A Polícia Civil realizou perícia no local do confronto.