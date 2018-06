Perseguição termina com dois suspeitos mortos em São Gonçalo

RIO - Uma perseguição policial na noite desta segunda-feira, 23, envolvendo homens do 7º Batalhão de Polícia Militar terminou com dois suspeitos mortos em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, segundo a PM. Na ação, outros dois ficaram feridos e estão presos sob custódia, e um menor de idade e três armas foram apreendidos.

Segundo a PM, dois policiais em patrulhamento receberam a informação de que cinco ocupantes de um veículo modelo Voyage estariam praticando assaltos na região.

Os PMs teriam se deparado com os suspeitos na Rua Minas Gerais, no bairro de Brasilândia, que começaram a atirar contra o carro onde estavam os policiais, que então revidaram e acertaram quatro dos ocupantes do veículo.

Um homem identificado como Felipe Gomes da Silva morreu no local. Outros quatro suspeitos levados para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubundê. Lá, um segundo suspeito, Franklin Júnior de Freitas dos Santos, morreu.

Tiago Castro da Silva e Igor da Silva estão internados sob custódia no hospital. O menor apreendido foi levado para a 73ª Delegacia de Polícia (Neves), onde o caso foi registrado, e depois encaminhado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).