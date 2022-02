Petrópolis: Moradores relatam casas destruídas, carros levados na enxurrada e arrastão; veja vídeos

Moradores de Petrópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro, usaram as redes sociais para contar o drama da cidade fluminense atingida por fortes chuvas nesta terça-feira, 15. As publicações e vídeos incluem deslizamentos, enxurradas com veículos e árvores e até relato de arrastão após os temporais. Ao menos 38 mortes já foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros.

Em uma série de publicações no Twitter, a astrônoma Geisa Ponte explicou que o muro de sua casa desabou. "Estou com meu pai na escada do vizinho. Saímos [de casa] com a água no peito. Saímos porque já estávamos correndo risco de vida e perdemos tudo", escreveu.

Saímos da casa já com a água no peito, o muro desabou, saímos porque já estávamos correndo risco de vida e perdemos tudo dentro de casa, roupas, tudo, a água ainda não baixou, não sabemos o que vai dar pra salvar — Geisa Ponte (@geisa_ponte) February 15, 2022

Já a educadora Lana de Holanda repostou imagens de uma enxurrada de água arrastando árvores e um carro na região. "Cada ano tudo piora, as mudanças climáticas ficam mais fortes (e mais evidentes) e nada é feito. Nada", criticou.

Chocada com as imagens que chegam de Petrópolis. Cada ano tudo piora, as mudanças climáticas ficam mais fortes (e mais evidentes) e nada é feito. Nada. Estamos muito lascadas. pic.twitter.com/yvO17fDg2s — Lana ️‍⚧️ LINDA & QUEBRADA (@lanadeholanda) February 16, 2022

Em um vídeo, o youtuber Peter Jordan compartilhou que um arrastão teria acontecido no centro do município diante da tragédia. "Gente se aproveitando do caos para roubar as pessoas e lojas".

Em Petrópolis, gente morrendo, caos e ainda arrastão no centro. Gente se aproveitando do caos para roubar as pessoas e lojas Qual sentimento que passa em você agora? Quem defende uns desgraçados desses? da não … Que Deus ajude esse povo pic.twitter.com/8JixjjEHKH — Peter (@peterjordan100) February 16, 2022

Em nota enviada ao Estadão, a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que em algumas regiões do comércio de Petrópolis foram registradas tentativas de arrombamentos e possíveis furtos a estabelecimentos já atingidos pelas chuvas. "Nossas equipes foram deslocadas para os pontos detectados e reforçam a segurança nesses locais".

Além do 26° Batalhão da Polícia Militar (Petrópolis), equipes do norte do Estado e da Baixada Fluminense se deslocam para o município para auxiliar na condução da operação. Equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) também partiram da capital para compor as mobilizações.

De acordo com a Defesa Civil, até o momento, 184 pessoas estão recebendo suporte da prefeitura nos pontos de apoio e foram contabilizados 207 ocorrências, dos quais 171 são por deslizamentos.

O órgão informou ainda que vários pontos do centro estão bloqueados e as aulas da rede pública foram suspensas. A prefeitura orientou que os moradores evitassem sair de casa. Confira outros relatos de populares:

Amigos, só pra atualizar: desisti de voltar pra casa. Ruas caíram, colégios, creches... Li relatos de corpos nas ruas, arrastão... Amiga da minha filha está desaparecida... Conseguimos abrigo já. Estamos bem, na medida do possível. Petrópolis, não. Só teremos real dimensão amanhã — André Garone (@BlogDoGarone) February 16, 2022