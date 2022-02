Petrópolis tem novo deslizamento e rua é evacuada pela Defesa Civil

RIO - Mais um deslizamento ocorreu nesta quinta-feira, 17, em Petrópolis, município da Região Serrana do Rio atingido por intenso temporal na última terça-feira, 15, que matou dezenas de pessoas. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros precisaram determinar que as pessoas saíssem da rua Nova (também conhecida como 24 de Maio), onde ocorreu um deslizamento no início da tarde desta quinta-feira.

As equipes estão no local orientando a população para que saia da área de risco e siga para locais seguros. Até a publicação desta reportagem não havia notícias sobre mortos, feridos ou imóveis afetados em função desse novo deslizamento. Os moradores estão sendo levados para um ponto de apoio nas proximidades, onde receberão auxílio.

A prefeitura recomendou que a população siga as orientações dos órgãos de segurança que estão no local, tendo em vista que a situação pode se agravar por causa da previsão de chuva para as próximas horas. A Defesa Civil alertou sobre a possibilidade de chuva de intensidade moderada a forte no município.